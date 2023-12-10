الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تعلن حالة الطوارئ لوقف تعديات الأراضى خلال انتخابات الرئاسة

جانب من التعديلات
جانب من التعديلات

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حالة الطوارئ بالمحافظات لوقف التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين المخالفين.

الانتخابات والحفاظ على الأراضي الزراعية

أكد د.علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة ممثلة في قطاع الإرشاد كلف مهندسي الإرشاد الزراعي على مستوى الجمهورية بضرورة التواجد في القري والحقول خلال أيام الانتخابات الرئاسية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي على الأراضي الزراعية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية، باعتبارها أساس الإنتاج الزراعي وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال عزوز لـ"الدستور" إن الإدارة الخاصة بحماية الاراضي الزراعية تقوم بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد وتحرير المحاضر للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين وإدارة حماية الأراضي ومهندسي الحماية يعملون على مدار الساحة لحماية الأراضي الزراعية من التعديات خلال أيام الانتخابات الرئاسية، حيث يستغل بعض ضعاف النفوس الانشغال في الانتخابات الرئاسية والتعدي على الأراضي الزراعية.

وأكد عزوز ضرورة حماية الاراضي الزراعية خلال الانتخابات الرئاسية باعتبار أن هذه الأراضي تعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية عن طريق استخدام التقاوي المعتمدة والالتزام بالخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتوفير المقننات المائية لكل محصول وكذلك توفير السماد والالتزام ببرامج المكافحة للأمراض والآفات الحشرية والحشائيس، وكذلك الحصاد للمحصول في المواعيد المناسبة، وتطبيق النظم الحديثة والبنية الأساسية في النقل والتخزين وتطبيق الندوات الإرشادية في هذا المجال وقامة المدارس الحقلية، وتنفيذ أيام الحقل والحصاد.

أوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي أن المزارعين دورهم تحقيق الأمن الغذائي والمائي باعتباره يوفر ويشجع المزارعين على زراعة القمح كمحصول استراتيجي يحقق الأمن الغذائي للمواطنين في مصر، ولا بد من حماية الأراضي الزراعية من التعديات للحفاظ علي غذاء المصريين.

-الزراعة تعلن حالة الطواري لوقف التعديات على الأراضي الزراعية خلال الانتخابات

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