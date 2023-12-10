الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رئيس جامعة الزقازيق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

أدلى الدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الحسينية الابتدائية بمدينة الزقازيق عقب وصول المسيرة الحاشدة التي نظمتها جامعة الزقازيق؛ للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت المسيرة يتقدمها الدكتور خالد الدرندلى، رئيس الجامعة والنواب وعمداء الكليات بمشاركة مئات الطلاب من كل الكليات بالجامعة، من أمام مبنى رئاسة الجامعة، والتى جابت الحرم الجامعى. 

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أهمية المشاركة الفعّالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هذا العمل الوطني يعد واجبًا وحقًّا دستوريًّا، ودعا جميع منتسبى الجامعة إلى المشاركة الفعّالة في التصويت لصالح المرشح الذي يرونه الأنسب، مشددًا على أهمية تأثير الصوت الانتخابي في صنع المستقبل.

وفي ختام الفعالية، أشاد "الدرندلي" بالروح الوطنية التي عكستها المسيرة ودعا جميع أفراد الجامعة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية، بهدف استمرار مسيرة الإنجازات نحو الجمهورية الجديدة.

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