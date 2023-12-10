"الغضبان": بورسعيد شهدت إقبالًا غير مسبوقٍ على المقار الانتخابية

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن محافظة بورسعيد شهدت إقبالًا غير مسبوقٍ على المقار الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024، منذ بدء عملية التصويت والاقتراع. وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات في الشبكة الوطنية الموحدة لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة.

وأشاد المحافظ بالوعي الجماهيري لدى المواطنين، الذي تجلى في الإقبال المكثف وغير المسبوق على التصويت في الانتخابات. وأعرب عن سعادته بتوافد الشباب على جميع لجان الاقتراع. وأكد أن الحضور داخل اللجان كان لافتًا للانتباه، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات لتسهيل عملية التصويت للمواطنين.

وجدد المحافظ دعوته لأبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالًا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردًا للجميل الذي قدمه لهم الوطن. وأكد على تهيئة جميع خدمات المحافظة لإنجاح هذا العرس الوطني بأفضل صورة، من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التي نسعى إليها.