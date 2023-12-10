طلاب جامعة كفرالشيخ يشاركون فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صورة)

أدلى عدد كبير من الطلاب المغتربين بجامعة كفرالشيخ، بصوتهم الانتخابي في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول بلجان الوافدين، بهدف التأكيد على أهمية المشاركة السياسية والتصويت في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة جمع غفير من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وفي سياق متصل، قام الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، بتفقد مقر لجان الوافدين، للتأكد من سير العملية الانتخابية بسلاسة وأداء الطلاب المغتربين حقهم الدستوري بسهولة ويسر. وأشار إلى أن الجامعة قامت بتخصيص حافلات لنقل أعضاء الجامعة من الكليات إلى مقار اللجان ولجان المغتربين، لتسهيل عملية التصويت والمشاركة في اختيار رئيس مصر. كما ناشد جميع أعضاء الجامعة بالمشاركة والوقوف بجانب الدولة المصرية، حيث إن المشاركة في الانتخابات تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل.