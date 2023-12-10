الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأنبا بيسنتي مطران أبنوب والفتح بأسيوط يدلي بصوته بمدرسة الشهيد فاروق جعفر

الأنبا بيسنتي خلال
الأنبا بيسنتي خلال مشاركته فى انتخابات الرئاسة 2024

أدلى الأنبا بيسنتي مطران أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير مارمينا العجايبي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الشهيد فاروق جعفر الثانوية، وتفقد عقب ذلك لجنة سوالم أبنوب للتربية الخاصة.

وقال الأنبا بيسنتي إن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا بجميع المحافظات، داعيا الجميع بالنزول للاقتراع  تلبية لنداء الوطن، وأنه حق دستوري لكل مواطن.

وأضاف أن ما تشهده الانتخابات من إقبال وشفافية رسالة واضحة للجميع.وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانبا الانتخابات الرئاسية مطران أبنوب المهندس ياسر عمر امين حزب مستقبل وطن الانتخابات

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