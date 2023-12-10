الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قيادات وعمال "مصر للألومنيوم" يشاركون في أول أيام الانتخابات الرئاسية (صور)

من الحدث
من الحدث

شارك عمال وقيادات شركة مصر الألومنيوم إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بقيادة الدكتور المهندس محمود عبدالعليم عجور العضو المنتدب التنفيذي في أول أيام الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤. 

وقال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم إنه مع انطلاق الانتخابات الرئاسية في مصر، شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الديمقراطي في اختيار رئيس للبلاد، لافتا إلى أن هذه الانتخابات تعد مناسبة هامة للشعب المصري، حيث يتمتعون بفرصة لاختيار الزعيم الذي سيمثلهم ويدير شؤون بلادهم خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن عمليات التصويت شهدت إقامة مراكز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، حيث توافد الناخبون للمشاركة في هذا الحدث الوطني المهم. بدأت العملية الانتخابية بفتح مراكز الاقتراع في وقت محدد من الصباح، واستمرت حتى وقت محدد في المساء، مما منح الجميع الفرصة للإدلاء بأصواتهم.

وأكد ٱنه الانتخابات تميزت بالشفافية والنزاهة، حيث توفرت الفرصة للمراقبين الدوليين والمحليين لمراقبة سير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها. كما تميزت الحملة الانتخابية بالحيوية والنشاط، حيث قامت المرشحون بتقديم برامجهم الانتخابية ورؤاهم لتحسين الوضع في البلاد.

وأوضح أنه الانتخابات الرئاسية في مصر تعد فرصة لتعزيز الديمقراطية والمشاركة المدنية، وتعكس إرادة الشعب في تحديد مستقبلهم ومستقبل بلادهم ومن المتوقع أن يسفر انتخاب الرئيس الجديد عن بداية جديدة للبلاد. 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

من الحدث 
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