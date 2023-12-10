شقيقتان تدليان بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية: أولادنا سعداء بالعرس الديمقراطي

حرصت الشقيقتان سميرة وإيمان عبدالله على الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجري في كل ربوع مصر، بحضور بناتهن حنين ورويدا إلى مقر اللجنة الانتخابية في مدرسة محمد فريد التجريبية، للمشاركة في العرس الديمقراطي.

قالت سميرة، لـ"الدستور"، إنها جلبت معها الأطفال من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتعريفهم على حقها الديمقراطي والاستحقاق الانتخابي من خلال اختيار رئيس جديد لمصر معقبة أن الرئيس السيسي سيكون دائما بجوارنا، لذلك قررنا انتخابه.

أضافت إيمان أنها قررت عملت على زرع الوطنية في نفس الأطفال لذلك جلبهتهم معها من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة، بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.