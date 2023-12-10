غرفة عمليات التنسيقية: المحافظات الحدودية كانت بها حشود بمقرات اللجان أكبر من توقعاتنا

قال النائب محفوظ القط، عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن العملية الانتخابية بدأت قبل الساعة 9 صباحا، مما يؤكد أن الشعب المصري واعٍ بشكل كبير جدا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون" اليوم الأحد، أن أكثر الحشود قبل بدء اللجان كانت من النساء، وذلك كان ظاهرا من الصور عند مقرات اللجان، معربا عن سعادته بالمنظر المبهج هناك.

ولفت عضو غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن المحافظات الحدودية كانت بها حشود عند مقرات اللجان أكبر من توقعاتهم بكثير، خاصة الاحتفالات التي قام بها المواطنون أمام مقرات اللجان هنا، خاصة حلايب وشلاتين وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح.

وكشف عن أن تأخير فتح اللجان كان محدودا جدا، وكثافة اللجان حتى فترة الراحة كانت ملفتة للانتباه.