الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عضو مكتب حملة السيسي: الصورة في العرس الانتخابي لا تكذب

الدكتور عصام هلال
الدكتور عصام هلال

قال الدكتور عصام هلال عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن الصورة في العرس الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024 لا تكذب، مؤكدا أن الإقبال غير مسبوق فهناك كثافة عالية للمشاركة من كافة الفئات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون" اليوم، أن هناك حضورًا مميزًا للمرأة والشباب في الانتخابات الرئاسية 2024، موجهًا التحية والاحترام للموقف غير المسبوق للشعب المصري في حضوره الذي يُعتبر مثالًا يُحتذى به في ارتباطه بوطنه وتقديره السليم للتحديات التي يمر بها الوطن في المرحلة الحالية، وأهمية المشاركة في هذه الانتخابات.

ولفت إلى أن اليوم الأول والساعة الأولى من الانتخابات الرئاسية حقق الشعب المصري طفرة من خلال قدومه قبل موعد فتح اللجان، مؤكدًا أنهم لم يرصدوا حتى الآن أي تجاوزات من مواطن أو من مسؤولي حملات.

الانتخابات الرئاسية 2024 السيسي المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الشعب المصري

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