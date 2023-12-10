الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بيراميدز وصن داونز

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين بيراميدز ونظيره ماميلودي صن داونز، في اللقاء المقام عصر اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستحوذ صن داونز صاحب الأرض على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 63% مقابل 37% لبيراميدز.

وكان بيراميدز المبادر بالخطورة مبكرًا عن طريق رمضان صبحي برأسية بالدقيقة 2 جاءت سهلة في يد ويليماز حارس أصحاب الأرض.

ورد أصحاب الأرض برأسية من ليبوسا دقيقة بالدقيقة 29 علت مرمى أحمد الشناوي.

وبالدقيقة 34 تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح صنداونز عن طريق كيكانا تصدى لها أحمد الشناوي بنجاح.

تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز بدوري الأبطال

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: ليبوسا، كيكانا، ميداو، بوطويل

خط الوسط: موكينا، ماسيكو، أليندي

خط الهجوم: زواني، شالويلي، روبيرو

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، التي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.