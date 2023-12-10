الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين بيراميدز وصن داونز

بيراميدز وصن داونز
بيراميدز وصن داونز

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين بيراميدز ونظيره ماميلودي صن داونز، في اللقاء المقام عصر اليوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستحوذ صن داونز صاحب الأرض على مجريات الشوط بنسبة وصلت إلى 63% مقابل 37% لبيراميدز.

وكان بيراميدز المبادر بالخطورة مبكرًا عن طريق رمضان صبحي برأسية بالدقيقة 2 جاءت سهلة في يد ويليماز حارس أصحاب الأرض.

ورد أصحاب الأرض برأسية من ليبوسا دقيقة بالدقيقة 29 علت مرمى أحمد الشناوي.

وبالدقيقة 34 تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح صنداونز عن طريق كيكانا تصدى لها أحمد الشناوي بنجاح.

تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز بدوري الأبطال

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: ليبوسا، كيكانا، ميداو، بوطويل

خط الوسط: موكينا، ماسيكو، أليندي

خط الهجوم: زواني، شالويلي، روبيرو

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، التي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

دورى ابطال افريقيا بيراميدز صن داونز بيراميدز ونظيره ماميلودي صن داونز رمضان صبحى

مواد متعلقة

التشكيل| لاكا وصبحي يقودان بيراميدز.. وشالويلي في هجوم صن داونز

بيراميدز فى اختبار صعب أمام صن داونز فى دورى أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

عاجل.. سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي