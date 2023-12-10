الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل| لاكا وصبحي يقودان بيراميدز.. وشالويلي في هجوم صن داونز

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال 

ويحل بيراميدز ضيفا ثقيلا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصرا على ستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، ضمن منافسات ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

تشكيل بيراميدز لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – أسامة جلال - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي. 

خط الهجوم: فخري لاكاي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.

تشكيل صن داونز لمواجهة بيراميدز بدوري الأبطال

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: ليبوسا، كيكانا، ميداو، بوطويل

خط الوسط: موكينا، ماسيكو، أليندي

خط الهجوم: زواني، شالويلي، روبيرو

ويقع بيراميدز في المجموعة الأولى، التي تضم فرق صن داونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

وتتقاسم الفرق الأربعة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط لكلاهما، بعد فوز كل فريق في الجولتين سواء الأولى أو التانية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال 

تنقل مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب الإفريقي، في ثالث جولات دور المجموعات بدوري الأبطال، عبر شبكات قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الحصري والرسمي لجميع منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من المسابقة القارية.

طاقم حكام مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي بدوري الأبطال 

يقود مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوب إفريقي، في ثالث جولات مجموعات دوري الأبطال، الجابوني الحكم بيير أتشو حكما للساحة، ومواطنه بوريس ديستوجا المساعد الأول، وكارين فومو المساعد الثاني، والحكم الرابع أنطوان ماكس من الكاميرون.

ويراقب المباراة بابسنجوا لويوي من زامبيا، ومراقب الحكام محمد قزاز من المغرب، والمنسق العام تيتوس هامليبي من زامبيا.

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