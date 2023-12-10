الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تشيلسي.. بورخا أساسيًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة إيفرتون

وجاء تشكيل تشيلسي الرسمي استعدادًا لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جيمس – ديساسي – باديشيل – كوكوريلا.

خط وسط الملعب: كالاجير – كايسيدو – إنزو فيرنانديز.

في خط الهجوم: مودريك – كول بالمر - أرماندو بروخا.

ترتيب تشيلسي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق تشيلسي حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.

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