الوطنية للانتخابات: راحة لمدة ساعة بجميع اللجان لجميع القضاة والقائمين على العملية الانتخابية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن راحة لمدة ساعة، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.