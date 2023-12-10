الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطنية للانتخابات: راحة لمدة ساعة بجميع اللجان لجميع القضاة والقائمين على العملية الانتخابية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن راحة لمدة ساعة، بجميع اللجان على مستوى الجمهورية، للقضاة والقائمين على العملية الانتخابية، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

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