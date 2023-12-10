نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بصوته فى الانتخابات الرئاسية فى لجنة مدرسة الأورمان الثانوية الفندقية بالمعادي.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، عقب إدلائه بصوته على أهمية المشاركة في الانتخابات باعتبارها واجبا وطنيا على كل مواطن مصري.

وشهدت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة كثافات من الناخبين اليوم في أول أيام الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.