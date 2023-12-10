المرايا تطرح الترجمة العربية من رواية "الثأر ثأري" لـ ماري ندياي قريبًا

تصدر قريبا عن دار المرايا للثقافة والفنون، الترجمة العربية من رواية "الثأر ثأري" للكاتبة والروائية الفرنسية ماري ندياي، ومن ترجمة هدى حسين، وتصميم الغلاف لأحمد اللباد؛ ويتزامن صدورها مع انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها في يناير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

الثأر ثأري

عبر صفحات الرواية؛ يغوص القارئ في ذهن الشخصيات وصراع الأفكار الذي يعيشونه، وتتجلى بوضوح الهوة الطبقية التي تفصل بينهم والتي تحدد تطلعاتها ومساراته، حيث الجميع يتطلعون إلى الوصول إلى الطبقة البرجوازية، وبرعت المؤلفة ماري إندياي في رسم أجواء يغلفها الغموض ولا تخلو من تحليل نفسي ماهر.

نبذة عن المؤلفة ماري ندياي

ماري ندياي؛ كاتبة وروائية فرنسية أثبتت كفاءة وموهبة أدبية نتيجة خصوبة وسعة خيالها جعلتها مميزة في الأدب الفرنسي المعاصر وحظيت باهتمام النقاد الفرنسيين، صدر لها عشرة كتب بين رواية ومسرحية وقصة قصيرة حيث حازت روايتها (Rosie Carpe) على جائزة Femina لعام 2000.

نشأت ماري إندياي في الريف الفرنسي اهتمت بالكتابة منذ صغرها فقد زاولتها وهي في الثانية عشرة من عمرها، واتسمت كتاباتها بالواقعية وبتلميحات ذكية، وحصلت على جائزة جونكور سنة 2009 عن روايتها "ثلاث نساء قويات".

ومن مؤلفاتها: رواية بعنوان "لمستقبل أفضل" صدرت لها وهي في سن الثامنة عشرة عن دار النشر Minuit، رواية بعنوان "الكوميديا الكلاسيكية" صدرت في عام 1987 عن دار النشر Pol، رواية بعنوان "الامرأة والحطب" صدرت عام 1989، رواية بعنوان "في العائلة" صدرت عام 1991، مسرحية كوميدية بعنوان "على أبي أن يأكل"، التي مهدت لها الدخول إلى المسرح الكوميدي الفرنسي، وكتاب في سيرتها الذاتية بعنوان "رسم في الأخضر" صدرعن دار النشر Mercure لعام 2005.