مستشار لجنة بمدرسة عمر بن عبد العزيز يخرج لسيدة مسنة لمساعدتها على التصويت

في لفتة إنسانية، قام مستشار اللجنة في مدرسة عمر بن عبد العزيز، بالخروج لسيدة مسنة، لمساعدتها على الإدلاء بصوتها في الانتخابات.

وجلس المستشار أمام السيدة، وقدم لها كافة الأوراق اللازمة لمساعدتها للانتهاء من تصويتها.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.