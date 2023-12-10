عمليات التنمية المحلية: إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية

تابعت وزارة التنمية المحلية، من خلال غرفة العمليات المركزية، والشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، بدء التصويت باليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، حيث شهدت اللجان إقبالًا كبيرًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

كما تابعت الوزارة، جهود محافظتيِّ الفيوم وسوهاج في تيسير الإجراءات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

ففي محافظة الفيوم، أكدت غرفة العمليات، أن اللجان الانتخابية قد فتحت أبوابها للناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، لافتًا إلى أن اللجان شهدت إقبالًا كبيرًا من المواطنين مع بدء فتح اللجان.

وأضافت محافظ دمياط، أنه يتم متابعة الموقف من خلال الغرفة، كما نوّهت بأنه تم التنسيق بين الجهات لتوفير كل الخدمات اللوجستية، وضمان انتظام سير العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق باسم مصر والتيسير على المواطنين خلال عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.