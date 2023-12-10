أحمد داود يكشف حقيقة زيادة وزنه في مسلسل زينهم (فيديو)

منذ انطلاق الحلقات الأولى من مسلسل "زينهم" لأحمد داود، زاد الجدل حول حقيقة ظهوره بوزن زائد خلال الحلقات.

ونشر أحمد داود على صفحات السوشيال ميديا الرسمية له فيديو يكشف حقيقة تحوله لشخصية "زينهم" واختيار ملابس وشكل الشخصية.

وقد تصدر مسلسل "زينهم" المركز رقم 1 في المشاهدات منذ بداية عرض حلقاته على قناة ON ومنصة Watch it.

مواعيد عرض مسلسل زينهم

يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء عبر شاشة قناة ON ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية عشر مساءا وللمرة الثانية الساعة الخامسة صباحا.

فيما يعرض عبر شاشة قناة ON Drama الساعة الحادية عشر مساء ويعاد للمرة الأولى الساعة الخامسة فجرا وللمرة الثانية في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي بالإضافة إلى مواعيد العرض عبر منصة واتش إت الرقمية.

والمسلسل من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

https://www.instagram.com/reel/C0q7ArOo4Xi/?igshid=MzY1NDJmNzMyNQ%3D%3D

