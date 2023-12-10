مواطن من ذوي الاحتياجات يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: اخترت الأحق برئاسة مصر

أدلى المواطن صدام عبد الحكيم من ذوي الاحتياجات الخاصة حاملا علم مصر بمركز صدفا بصوته في لجنة مدرسة الثورة البربا ولم تمنعه إعاقته من النزول للإدلاء بصوته.

وقال صدام، إنني أخبرت أسرتي برغبتي في الإدلاء بصوتى رغم مرضي وإعاقتى وذلك لم يمنعنى من ممارسة حقى الدستورى وقد اخترت من هو أحق برئاسة مصر العظيمة لاستمرار مسيرة التنمية والبناء في بلدي.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.