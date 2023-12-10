الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"الجازولية" تتألق في حفل الدراسة

صورة
صورة

أحيت فرقة الجازولية للإنشاد الصوفي حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس بالمقر الرئيسي للطريقة الجازولية في الدراسة بمنطقة صلاح سالم.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي الإنشاد الصوفي وعروضها، للاستمتاع بأروع الأجواء الروحانية والوطنية، كما حضر الحفل كلا من عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب
محمود أبو علي شيخ الطريقة التسقيانية ومجموعة من القيادات الشعبية.

 

وقدمت الفرقة خلال الحفل، برنامجًا متميزًا ضم مجموعة مختارة من أشهر الأناشيد والقصائد الوطنية والروحانية، مثل: قصيدة "تحيا مصر"، و"مصر غالية"، و"الله معنا"، و"رايات النصر" وغيرها من القصائد، التي تم استقبالها بحماس وترحيب شديد من جانب الجمهور.

واختتمت الفرقة الحفل بغناء "مهما تكوني ستنفرجي"، والتي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بالهتاف والتصفيق الحار.

الرئيس السيسي عبدالفتاح السيسي فرقة الجازولية خفل حفل غنائي

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