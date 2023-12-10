"الجازولية" تتألق في حفل الدراسة

أحيت فرقة الجازولية للإنشاد الصوفي حفلًا غنائيًا كبيرًا مساء أمس بالمقر الرئيسي للطريقة الجازولية في الدراسة بمنطقة صلاح سالم.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من محبي الإنشاد الصوفي وعروضها، للاستمتاع بأروع الأجواء الروحانية والوطنية، كما حضر الحفل كلا من عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلي للطرق الصوفية، وزعيم الأغلبية بمجلس النواب

محمود أبو علي شيخ الطريقة التسقيانية ومجموعة من القيادات الشعبية.

وقدمت الفرقة خلال الحفل، برنامجًا متميزًا ضم مجموعة مختارة من أشهر الأناشيد والقصائد الوطنية والروحانية، مثل: قصيدة "تحيا مصر"، و"مصر غالية"، و"الله معنا"، و"رايات النصر" وغيرها من القصائد، التي تم استقبالها بحماس وترحيب شديد من جانب الجمهور.

واختتمت الفرقة الحفل بغناء "مهما تكوني ستنفرجي"، والتي نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها بالهتاف والتصفيق الحار.