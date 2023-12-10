إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن لجان الاقتراع بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة تشهد إقبالًا متزايدًا وزحامًا من المواطنين منذ الساعات الأولى صباح اليوم ومع بداية فتح اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين حيث حرص أغلب أبناء أسيوط على الإدلاء بأصواتهم مبكرًا مع أول أيام التصويت.

وأشار إلى أن أغلب اللجان شهدت طوابير من الناخبين أمام البوابات انتظارًا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وأشاد المحافظ بالإقبال الكبير من المواطنين على مختلف اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري حيث امتدت طوابير المواطنين أمام اللجان لمسافات كبيرة مما يؤكد على وعي المواطن الأسيوطي بأهمية الخروج والتصويت في الانتخابات باعتباره حق دستوري لكل مواطن وإدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية، مؤكدًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.



وأوضح أن هناك غرفة عمليات رئيسية بمقر مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة برئاسته وحضور نائب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة والمستشار العسكري للمحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية وممثلي كافة المديريات الخدمية والهيئات المختلفة لمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أي مشكلة في الحال.



وأكد اللواء عصام سعد على انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان الانتخابية علي مستوي المحافظة دون أي معوقات مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة، لم تتلق أي إخطارات أو شكاوى خلال سير العملية الانتخابية.



يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بعدد 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركزًا إداريًا وحيًا، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وذلك تحت إشراف قضائي كامل.