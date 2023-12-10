"ابدأ" تشيد بالمشهد الوطنى فى الانتخابات الرئاسية 2024

أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالمشهد الانتخابي المشرف الذي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

وأشارت إلى أن هذا المشهد الديمقراطي يؤكد حرص المواطنين على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، وثقتهم في مؤسسات الدولة وحيادتها، وأن الشعب المصري هو من سيحدد رئيسه القادم لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وثمنت مبادرة ابدأ جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، فضلًا عن متابعتها المستمرة على مدار الساعة لتقديم كل سبل الدعم. كما تثمن مبادرة ابدأ الدور العظيم الذي يقدمه الشباب المتطوعون في تيسير تصويت الناخبين بكل المحافظات.