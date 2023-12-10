الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"ابدأ" تشيد بالمشهد الوطنى فى الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بالمشهد الانتخابي المشرف الذي يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية بهذا الاستحقاق الانتخابي الأهم، حيث شهدت اللجان الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية إقبالًا وتوافدًا كبيرًا من المواطنين من مختلف الفئات والأعمار منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم بانتخابات رئاسة الجمهورية ٢٠٢٤.

وأشارت إلى أن هذا المشهد الديمقراطي يؤكد حرص المواطنين على أداء واجبهم الوطني تجاه بلدهم، وثقتهم في مؤسسات الدولة وحيادتها، وأن الشعب المصري هو من سيحدد رئيسه القادم لتحقيق الأمن والاستقرار واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

وثمنت مبادرة ابدأ جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها، فضلًا عن متابعتها المستمرة على مدار الساعة لتقديم كل سبل الدعم. كما تثمن مبادرة ابدأ الدور العظيم الذي يقدمه الشباب المتطوعون في تيسير تصويت الناخبين بكل المحافظات.

ابدأ المشاركة الإيجابية

مواد متعلقة

المستشار عدلى منصور يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

تقرير دولى: التصعيد بين إسرائيل وحزب الله يحول جنوب لبنان لمنطقة أشباح

موعد نهاية الانتخابات الرئاسية 2024

فوائد صحية مذهلة للمشى لمسافات طويلة وتسلق الجبال

السودان يبحث آليات التعامل مع الأمم المتحدة بعد انتهاء بعثة اليونيتامس

"حياة كريمة" ترصد الإقبال الشديد على اللجان خلال اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024

صوتك الانتخابي أمانة.. مواعيد انتهاء عمل لجان الانتخابات أول يوم

رئيس كتلة الحوار يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وزير البترول لـ"الدستور": نشهد يومًا مهمًا فى تاريخ مصر السياسى

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي