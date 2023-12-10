جمعية رجال الأعمال: المشاركة في الانتخابات واجب وطني له انعكاسات اقتصادية مهمة

دعت جمعية رجال الاعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، أعضاء الجمعية إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وحث جميع العاملين بشركات الأعضاء على النزول، وتأدية الواجب الوطني في الانتخابات، مؤكدًة أهمية المشاركة فى العملية الانتخابية لفترة مقبلة جديدة لاستكمال مرحلة التنمية والتى لها انعكاسات اقتصادية واجتماعية بالغة الاهمية على المجتمع كله.

https://www.dostor.org/4575204

المشاركة رسالة وواجب وطني

وأكد المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الاعمال المصريين، إلى أن المشاركة رسالة وواجب وطني يتطلب مشاركة الجميع للحفاظ علي الامن والاستقرار الذي يمثل اهم المكاسب المحققة خلال الفترة الماضية مؤكدا علي ان مجتمع الاعمال في مصر يدرك الضغوط والتحديات الراهنة التي تواجه مصر وان الجميع لديه مسئولية مشتركة في تجاوز تلك التحديات.

وشدد على ضرورة تثقيفة المشاركة في العملية الانتخابية والتصويت وتشجيعهم المواطنين على التصويت والمشاركة الفعالة في تحديد مصير بلدهم.، موضحًا أن قيام العديد الجهات المعينة باطلاق حملات توعية وتثقيف للناخبين، وتوفير المعلومات حول الإجراءات الانتخابية وحقوق الناخبين بالإضافة إلى ذلك قيام العديد بتوفير الدعم اللوجستي.

مصر تنتخب الرئيس

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.