الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة الدقهلية: تواجد العيادات المتنقلة أمام مقار اللجان

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

كشف  الدكتور شريف مكين وكيل الوزراة، أنه تم رفع حالة التأهب ومراجعة استعدادات مديرية الصحة لتوفير التأمين الطبي لجميع مراكز ولجان الاقتراع، بالتزامن مع انطلاق انتخابات رئاسة الجمهورية، بداية من اليوم الأحد  وعلى مدار ثلاثة أيام.

وأشار مكين إلى انتشار الفرق الطبية أمام اللجان الانتخابية، لتقديم الدعم والرعاية الطبية وقت الحاجة، لافتًا إلى جاهزية  جميع مراكز ومنافذ تقديم الخدمات الطبية والصحية من مستشفيات ووحدات رعاية أساسية.

وأضاف أنه تم التأكد من توافر مخزون استراتيجي من الأدوية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف للدفع بسيارات الإسعاف المجهزة على الطرق والمحاور الرئيسية ومناطق التجمعات، كذلك تواجد العيادات المتنقلة المجهزة لأى طوارئ.

وأوضح وكيل الوزراة أن  إدارة ناقلات الامراض بصحة الدقهلية قامت في وقت سابق بتطهير مقار اللجان الانتخابية بالمدارس فى جميع انحاء المحافظة وذلك استعدادا لاستقبال الناخبين

ولفت إلى انعقاد لجنة الأزمات بديوان عام المديرية، لمتابعة خطة التأمين الطبي لأى طوارئ خلال فترة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيتم التواصل على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بكل الإدارات الصحية والمستشفيات لمتابعة الوضع أولا بأول.

وانطلقت التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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