الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

توافد الأهالى فى المنوفية على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

احتشد عدد كبير من أهالي الكوم الأخضر مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

وحرص الكثير من الشباب وكبار السن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وعبّر المواطنون عن تأييدهم للمرشح عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية على أنغام الطبل البلدي والمزمار، والرقص بالعكاز.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024 عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم٬ عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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