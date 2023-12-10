السفيرة ميرفت تلاوي تدلي بصوتها الانتخابي بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

أدلت السفيرة ميرفت تلاوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة السابق بصوتها في الانتخابات الرئاسية المصرية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك- ابو الفداء، وذلك يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وصرحت ميرفت تلاوي بأن مصر تمر بمرحلة مهمة ولابد من مشاركة جميع افراد الشعب ممن لهم حق الانتخاب في الإدلاء بصوتهم.

وأشادت بالمرحلة الأولى لتصويت المصريين بالخارج حيث عكست حرص ابناء الشعب المصري علي إستخدام حقوقهم الدستورية في إنتخاب رئيس الجمهورية، وثمنت التلاوي علي التنظيم الجيد من مؤسسات ألدولة المعنية بالعملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.