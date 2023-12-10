تسهيلًا على المواطنين "اعرف لجنتك".. خيم تنظيمية تنتشر فى شبرا مصر

انتشرت في صباح اليوم الأول للانتخابات الرئاسية بمنطقة شبرا مصر، الخيم التنظيمية التي ترشد الأهالي على مكان ورقم لجنتهم الانتخابية، تسهيلًا عليهم، وحرص منظمو الخيم على التواجد منذ الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات.

وكان بجانب كل لجنة انتخابية خيمة إرشادية لخدمة المواطنين، وقام منظمو الخيم الإرشادية باستقبال الأهالي وسكان المنطقة وإخبارهم بأرقام اللجان في أجواء احتفالية يملؤها حب الوطن.

وشهدت بعض اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناخبين، وتوفير أجواء مناسبة من قِبل رجال الأمن المسئولين عن تأمين مقرات اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.