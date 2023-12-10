الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أحد الناخبين: سأنتخب الرئيس السيسى لدوره القوى فى حل القضية الفلسطينية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

اصطحب ذكي علي ذكي، صاحب الـ65 عامًا، أحفاده إلى اللجنة الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بمنطقة شبرا، ليشهدوا العرس الديمقراطي في وطنهم جمهورية مصر العربية في أول أيام الانتخابات من عام 2024، والمقرر إقامتها من يوم 10 من ديسمبر وحتى 12 من الشهر الجاري، متابعًا: "نازل مع أحفادي لكي أُعلمهم أن يكون لهم صوت إيجابي في وطنهم".

وقال ذكي علي ذكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا نازل أنتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان بلدنا، وأمن بلدنا، وهو أدرى بشئون البلد الداخلية، وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرة جدًا، أولها الطرق والكباري الجديدة التي سهلت علينا كثيرًا، بالإضافة إلى التطوير الذي شهدته السكك الحديدية والمترو والمواصلات العامة في مصر".

وأضاف: طور من البلاد نفسها داخليًا وخارجيًا حتى أصبحنا بلد صح، بقينا بلد كويسة، بالإضافة إلى طريقة تعامله مع القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وغزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بدور كبير قوي في قضية غزة وأهلها لإيقاف الحرب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

"الصحة" تناشد مصابى 3 أمراض مزمنة لإجراء فحص عاجل

عاجل.. بيان من "حماس" بشأن قرار الحوثيين بمنع مرور السفن الإسرائيلية

عاجل.. فيتوريا يحدد شروطه للموافقة على عرض الجبلاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

وائل لطفي

تذكرة انتخاب

د.أحمد الخميسى

الكاتب أمام القاضى

د. منى حلمى

المثقف العضوى

حسين دعسة

حوارية وزير خارجية الأردن مع "مركز ويلسون" فى واشنطن لا للتهجير

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي