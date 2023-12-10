أحد الناخبين: سأنتخب الرئيس السيسى لدوره القوى فى حل القضية الفلسطينية

اصطحب ذكي علي ذكي، صاحب الـ65 عامًا، أحفاده إلى اللجنة الانتخابية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وذلك بمنطقة شبرا، ليشهدوا العرس الديمقراطي في وطنهم جمهورية مصر العربية في أول أيام الانتخابات من عام 2024، والمقرر إقامتها من يوم 10 من ديسمبر وحتى 12 من الشهر الجاري، متابعًا: "نازل مع أحفادي لكي أُعلمهم أن يكون لهم صوت إيجابي في وطنهم".

وقال ذكي علي ذكي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "أنا نازل أنتخب الرئيس عبدالفتاح السيسي عشان بلدنا، وأمن بلدنا، وهو أدرى بشئون البلد الداخلية، وإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرة جدًا، أولها الطرق والكباري الجديدة التي سهلت علينا كثيرًا، بالإضافة إلى التطوير الذي شهدته السكك الحديدية والمترو والمواصلات العامة في مصر".

وأضاف: طور من البلاد نفسها داخليًا وخارجيًا حتى أصبحنا بلد صح، بقينا بلد كويسة، بالإضافة إلى طريقة تعامله مع القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني وغزة، الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بدور كبير قوي في قضية غزة وأهلها لإيقاف الحرب.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.