نقابة العاملين بكهرباء جنوب الجيزة تنظم مسيرة وطنية بالأعلام (فيديو)

نظمت نقابة العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وعدد من العاملين بمكتب كهرباء وردان التابع لأوسيم محافظة الجيزة مسيرة وطنية بالأعلام من أمام مقر الشركة بمنطقة المساكن حتى لجنة الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى عبيدو لمناشدة ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وشهدت المسيرة الوطنية هتافات وأناشيد وأغاني وطنية وعزف السلام الوطني، وتفويضًا من أعضاء وممثلي النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء للوطن، مشيرين إلى أن الظروف الحالية تدعو الجميع إلى الاصطفاف والتلاحم بين الشعب والدولة مع قيادتها السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وخاصة في ظل الحرب على غزة، ورفض الرئيس السيسي دعوة دولة الاحتلال للقضاء على القضية الفلسطينية والتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى مصر.

وقال توفيق السحار، عضو نقابة العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن النقابة دعت إلى مسيرة بالأعلام والهتافات لتفويض الرئيس السيسي لاستكمال المهمة الوطنية لرئاسة مصر، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وحماية مصر من المطامع الخارجية، وحماية سيادة مصر بعد التأكد من التحضيرات الجيدة خلال الفترة الماضية، حيث حرص الرئيس على تسليح القوات المسلحة المصرية، وتحقيق الأمن والاستقرار بالدولة، ومواجهة التحديات الخارجية والإقليمية التي تحاك ضد مصر.

وتابع السحار في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن النقابة دعت المصريين إلى أهمية المشاركة الإيجابية والنزول إلى لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم ودعم الرئيس السيسي، الذي حمى ظهر البلد في 2013 وقدم نفسه فداءً للوطن، فلا بد من الاصطفاف خلفه والوقوف معه في هذا السباق الانتخابي واختيار رئيس يعبر عن إرادة المواطنين.

وقال عباس فاروق مسئول بمكتب كهرباء وردان إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة قوية من المواطنين تعبر عن رغبة المصريين في اختيار رئيسهم وتبعث برسالة تفاؤل وإيجابية بعد صورة احتشاد المصريين أمام اللجان من اللحظات الأولى لبدء الانتخابات في مشهد ساده الشفافية والنزاهة وحرية التعبير، وهذا يؤكد على وحدة المجتمع المصري بكل طوائفه في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك حماسة ورغبة قوية من المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي من دافع وطنيتهم وحبهم لمصر، وهذا يظهر في تلاحم الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية وتلبية نداء الوطن بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وتقديم صورة مشرفة لوعي المصريين ومعرفتهم بما يحاك ضد الوطن من المتامرين عليه، وخاصة بعد دعم الدول الغربية وأمريكا لمخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر وموقف الرئيس السيسي الرافض لكل هذه المخططات وصيانة سيادة الوطن وحماية أراضيه من قبل الجيش المصري العظيم.