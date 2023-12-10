الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

نقابة العاملين بكهرباء جنوب الجيزة تنظم مسيرة وطنية بالأعلام (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

نظمت نقابة العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وعدد من العاملين بمكتب كهرباء وردان التابع لأوسيم محافظة الجيزة مسيرة وطنية بالأعلام من أمام مقر الشركة بمنطقة المساكن حتى لجنة الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى عبيدو لمناشدة ودعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وشهدت المسيرة الوطنية هتافات وأناشيد وأغاني وطنية وعزف السلام الوطني، وتفويضًا من أعضاء وممثلي النقابة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والعطاء للوطن، مشيرين إلى أن الظروف الحالية تدعو الجميع إلى الاصطفاف والتلاحم بين الشعب والدولة مع قيادتها السياسية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وخاصة في ظل الحرب على غزة، ورفض الرئيس السيسي دعوة دولة الاحتلال للقضاء على القضية الفلسطينية والتهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى مصر.

وقال توفيق السحار، عضو نقابة العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إن النقابة دعت إلى مسيرة بالأعلام والهتافات لتفويض الرئيس السيسي لاستكمال المهمة الوطنية لرئاسة مصر، واستكمال مسيرة البناء والتنمية، وحماية مصر من المطامع الخارجية، وحماية سيادة مصر بعد التأكد من التحضيرات الجيدة خلال الفترة الماضية، حيث حرص الرئيس على تسليح القوات المسلحة المصرية، وتحقيق الأمن والاستقرار بالدولة، ومواجهة التحديات الخارجية والإقليمية التي تحاك ضد مصر.

وتابع السحار في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن النقابة دعت المصريين إلى أهمية المشاركة الإيجابية والنزول إلى لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسهم ودعم الرئيس السيسي، الذي حمى ظهر البلد في 2013 وقدم نفسه فداءً للوطن، فلا بد من الاصطفاف خلفه والوقوف معه في هذا السباق الانتخابي واختيار رئيس يعبر عن إرادة المواطنين.

وقال عباس فاروق مسئول بمكتب كهرباء وردان إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت مشاركة قوية من المواطنين تعبر عن رغبة المصريين في اختيار رئيسهم وتبعث برسالة تفاؤل وإيجابية بعد صورة احتشاد المصريين أمام اللجان من اللحظات الأولى لبدء الانتخابات في مشهد ساده الشفافية والنزاهة وحرية التعبير، وهذا يؤكد على وحدة المجتمع المصري بكل طوائفه في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة داخليًا وخارجيًا.

وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أن هناك حماسة ورغبة قوية من المواطنين للمشاركة في العرس الانتخابي من دافع وطنيتهم وحبهم لمصر، وهذا يظهر في تلاحم الجميع والاصطفاف خلف القيادة السياسية وتلبية نداء الوطن بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وتقديم صورة مشرفة لوعي المصريين ومعرفتهم بما يحاك ضد الوطن من المتامرين عليه، وخاصة بعد دعم الدول الغربية وأمريكا لمخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى مصر وموقف الرئيس السيسي الرافض لكل هذه المخططات وصيانة سيادة الوطن وحماية أراضيه من قبل الجيش المصري العظيم.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية" ترصد أجواء الانتخابات الرئاسية 2024 من أمام اللجان بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

عاجل.. سر الحرب المعقمة.. كيف يرى الإسرائيليون الوضع الكارثى فى غزة؟

كيفية إدخال الرقم القومي للاستعلام عن لجنة الانتخابات 2023-2024

لو مسافر| أماكن لجان انتخابات المغتربين 2023 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

جلال حمام

يوم يُراهن المواطن على مستقبل بلاده

محمد الراعي

كولر يستعد للرحيل.. ورسائل قوية لمعتمد ومدرب المنتخب

جلال حمام

الحزم والندية.. عنوان السياسة الخارجية المصرية

ماجد حبته

موقف عدوانى أمريكى جديد

صور

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل

عشرات المستعمرين يقتحمون "الأقصى" ودعوات لزيادة الاقتحامات بالتزامن مع عيد الانوار اليهودي