الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ الدقهلية: إقبال كثيف من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن مصر تشهد عرسًا ديمقراطيًا، اليوم، وهو  الانتخابات الرئاسية 2024.

وأضاف المحافظ، أن الدقهلية تشهد إقبالًا كثيفًا من الناخبين على لجان الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات متصلة بغرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية منعقدة على مدار الساعة للتعامل مع أي حالات طارئة.


وأشار "مختار" إلى أن الانتخابات الرئاسية التي بدأت في تمام التاسعة صباح اليوم، تشهد إقبالا من المواطنين للادلاء بأصواتهم  في جميع اللجان بأنحاء المحافظة، لافتًا إلى أن احتشاد المواطنين وإقبالهم على الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم حفاظا على حقهم الدستوري، يعطي رسالة واضحة للعالم أجمع على وحدة الشعب المصري وإصراره على استقرار بلاده وتقدمها ورسالة أهم بأمن وأمان مصر.

وأضاف أن تلك المشاركات تعد تظاهرات واضحة فى حب مصر مشيدا بمشاركات المرأة وكبار السن والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة، ما يعكس الوعى والإدراك التام من جانب كافة فئات الشعب بقضايا الوطن.

 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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