الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الخارجية لـ الدستور: المشاركة واجب وطنى وتطور لما شاهدناه فى عهد الرئيس

المستشار سامح شكرى
المستشار سامح شكرى

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأنها واجب وطنى لهذا العهد لما شاهدناه من تطور خلال فترة تولى الرئيس.

وتابع «شكري» أنه يجب الاهتمام بالنطاق السياسي والمشاركة وتعزيز دور المواطن في الدولة، وأوضح أن المشاركة واجب ومسئولية تأكيدًا لهذا العهد الذى نعيش فيه.

وأدلى سامح شكرى، وزير الخارجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

سامح شكري الانتخابات الرئاسية

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