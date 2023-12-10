محافظ كفرالشيخ يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلّى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، منذ قليل، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة الوافدين بمدرسة الشهيد عزت الشافعى الثانوية بنات القديمة، ويطمئن على سير وإنتظام العملية الانتخابية وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم للمشاركة بكثافة في صياغة مستقبل مصر.

كما أدلّى عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024‪باللجنة الفرعية (3) ومقرها مدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفية العسكرية بغرب مدينة كفرالشيخ، وسط إقبال كبير من الناخبين وتوافدهم على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، حيث تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، والتي تبدأ اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، وتستمر لمده 3 أيام

أكد محافظ كفرالشيخ، عقب ادلائه بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، واجب وطني وحق دستوري لابد من تأديته، من أجل إعلاء مصلحة الوطن، ودعم ركائز الديموقراطية الحقيقية، وترسيخ مبادئ تأسيس الدولة الوطنية، وتحقيق أهداف رؤية مصر 203‪0

وناشد اللواء جمال نورالدين، عموم أهالى محافظة كفرالشيخ للمشاركة بكثافة فى العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مؤكدًا على حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، لافتًا إلى وعي أبناء محافظة كفرالشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية كونها من المحافظات الرائدة والسباقة في الوعي السياسي والمشاركة الفعالة وبقوة في الانتخابات الرئاسية، والظهور بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لأهالي كفرالشيخ.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.