الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ضابطة شرطة تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بسوهاج (صور)

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

ساعدت ضابطة شرطة بمديرية أمن سوهاج، ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في مدرسة الضمراني الابتدائية على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية في لافتة نالت استحسان جميع الناخبين خاصة في ظل الحشود الكبيرة داخل اللجنة.

وانتهت محافظة سوهاج من تجهيز 18 لجنة عامة، و684 لجنة فرعية بجميع مراكز المحافظة، منها 9 لجان للوافدين، وذلك لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، حيث يبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق التصويت بسوهاج 3 مليون و253 ألف و847 مواطنا.

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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