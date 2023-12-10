محافظ الجيزة يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بمدرسة عثمان بن عفان بحي العمرانية.

واطمأن محافظ الجيزة على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، والتأكد من تنفيذ كل الاستعدادات والترتيبات وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أيام ١٠ و١١و ١٢ ديسمبر الجاري.

كما دعا محافظ الجيزة جموع المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي، لتعبر الانتخابات عن إرادة المصريين وتطلعاتهم وآمالهم.

وأوضح اللواء أحمد راشد أنه منذ التاسعة من صباح اليوم في أول أيام الانتخابات تم تفعيل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لجميع الجهات المعنية والمديريات مع التواجد الميداني للأحياء والمراكز، وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية ورصد أي مشكلات طارئة للتعامل معها فورًا.

بدء التصويت الانتخابي

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية، التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.