الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت

أدلى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بصوته في الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، بمقر اللجنة الانتخابية بالجامعة العمالية في مدينة نصر، والتي شهدت توافدًا واصطفافًا شكلت طوابير من الناخبين منذ الصباح الباكر تزامنًا مع فتح اللجان أمام الناخبين في أول أيام التصويت والتي تستمر لمدة 3 أيام.

أكد الدكتور عصمت أن المشاركة في الانتخابات حق لكل مواطن يجب أن يحرص عليه وواجب وطني يجب القيام به انطلاقًا من المسئولية ودعمًا لمسيرة البناء والتنمية التي يجري تنفيذها منذ سنوات، داعيًا المواطنين إلى أهمية الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات لا سيما أنها تمتد على مدار ثلاثة أيام كاملة بما يسمح للجميع أن يؤدوا واجبهم الانتخابي.

أوضح الدكتور عصمت أن المشاركة في حد ذاتها رسالة تعبر عن مساهمة المواطنين في بناء دولتهم وتنقل صورة عن مناخ الاستقرار والبناء والتنمية والتطلع لمستقبل أفضل واستكمال المسيرة لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

أكد الدكتور محمود عصمت حرص الوزارة وشركاتها التابعة على تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية مع الحفاظ على استمرار العمل وانتظام ورديات التشغيل، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية لتنظيم عمليات التناوب بين العاملين بما يمكنهم من أداء الواجب الانتخابي، ومساعدة العاملين في معرفة لجانهم الانتخابية وأماكن لجان الوافدين وتذليل أي عقبات بهدف تنظيم الوقت وتسهيلًا لعمل اللجان الانتخابية وضمانًا لحصول كل عامل على حقه في الإدلاء بصوته.

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