الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حسين فهمي عقب الإدلاء بصوته: ظروف المنطقة تطلب من الجميع المشاركة في الانتخابات (صور)

حسين فهمي
حسين فهمي

قال الفنان حسين فهمي، إنه حرص على الإدلاء بصوته في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، كمواطن مصري له حقوق دستورية، مشيرًا إلى الظروف التي تمر بها المنطقة تطلب من الجميع المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ودعا حسين فهمي، المواطنين، إلى ممارسة حقهم الدستوري والتصويت في الانتخابات الرئاسية، واختيار المرشح القادر على قيادة مصر الفترة المقبلة.

انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

تنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم  والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

حسين فهمي
حسين فهمي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي
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