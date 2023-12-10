إقبال كبير على انتخابات الرئاسة بالمعادى

شهدت اللجان الانتخابية في حي المعادي، جنوبي محافظة القاهرة، إقبالا كبيرا من الناخبين الذين توافدوا على المدارس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء.

وجاء ذلك تنفيذا لكافة التوجيهات بالحرص على التواجد لمتابعة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة لخروج هذا العُرس الديمقراطى بصورة حضارية تليق باسم مصر، والذي ظهر جليا فى التواجد المكثف حول اللجان للمشاركة بفاعلية في الانتخابات وممارسة الحق الدستورى للمواطنين، وسط متابعة ميدانية لحظية من فرق العمل بالمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي المعادي؛ لتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة الأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات وطبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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