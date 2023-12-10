أهالي مركز بيلا بكفر الشيخ يحتشدون أمام اللجان للتصويت في الانتخابات الرئاسية

احتشد أهالي مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، على اللجان الفرعية البالغ عددها 48 مقرًا انتخابيًا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وقاموا بالتصويت داخل هذه اللجان، وسط مظاهر للبهجة والفرح للمواطنين للعرس الانتخابي رافعين أعلام مصر.

وتابع جمال ساطور رئيس المدينة، مع نوابه ورؤساء الوحدات القروية، فتح جميع اللجان الانتخابية بنطاق المدينة وقرى المركز لاستقبال الناخبين، وأماكن انتظار الناخبين وكبار السن، وكذا التأكد من تيسير الإجراءات أمام الناخبين بمقار الانتخابات.

وناشد رئيس مدينة بيلا، المواطنين على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين في الانتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضاري لمصر وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وحرص أغلب أبناء مركز ومدينة بيلا، حاملين الأعلام، على الإدلاء بأصواتهم مبكرا مع أول أيام التصويت وشهدت أغلب اللجان طوابير من الناخبين امام البوابات انتظارا التصويت.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.