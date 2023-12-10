الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضياء السيد ومحمد صلاح أبوجريشة يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

ضياء السيد
ضياء السيد

حرص  ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر السابق ونجم الأهلي السابق ومحمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي السابق بالإدلاء بصوتيهما في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت فى التاسعة من صباح اليوم الأحد، أعمال التصويت فى لجان الانتخابات 2024، فى 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، يعاونهم 110 آلاف موظف على مستوى الجمهورية.

وتواجد ضياء السيد في مقر لجنته والتي تحمل رقم ١٤ لمدرسة الليسية الحرية بالمعادي  بعد فتح باب التصويت بفترة قصيرة  للمشاركة في العرس الإنتخابي.

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية، عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ضياء السيد ,انتخابات الرئاسة المصرية محمد صلاح أبوجريشة المشاركة في العرس الانتخابي منتخب مصر

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