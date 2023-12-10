الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

محافظ الإسماعيلية يقود غرفة عمليات انتخابات الرئاسة

اللواء شريف فهمي
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،

تواجد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، في غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية منذ انطلاق انتخابات الرئاسة.

واستمع اللواء شريف فهمي بشارة لغرف العمليات المعقدة في كل مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سير الانتخابات بشكل طبيعي.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة على ضرورة توفير كل سبل الراحة للناخبين والتيسير عليهم خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،
اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،
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