يحملون أعلام مصر.. توافد آلاف المواطنين على لجان الاقتراع بقرية وردان (صور)

مع الساعات الأولى من بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، حرص آلاف المواطنين من النساء والأطفال والشباب والشيوخ علي المشاركة في التعبيرعن ارائهم والادلاء باصواتهم في العرس الديمقراطي.

توافد آلاف المواطنين علي لجان الاقتراع بقرية وردان

في هذا السياق، قال محمد غانم يوسف رئيس جمعية المجتمع المحلي بقرية وردان بمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة أنه مع بدأ فتح صناديق الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، شهدت اللجان توافد الاف المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي دعما للاستقرار واستكمال بناء الجمهورية الثانية للدولة المصرية.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري

وأكد "غانم" في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري لاستكمال الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيس للبلاد مشيرا إلي مشاركة كافة فئات المجتمع وخاصة الاطفال والشباب والمرأة يؤكد علي ان الشعب والدولة ايد وحدة.

وقال ان عددا من المواطنين حرصوا علي حمل أعلام مصر وإنشاد الأغاني الوطنية، مضيفا أن كل الجمعيات الأهلية تقوم بدورها الوطني في دعوة جموع الشعب المصري للنزول واختيار رئيسهم القادم، والتعبير عن آرائهم والمشاركة الإيجابية في الانتخابات كي نبعث صورة جميلة الي كل العالم أننا بلد الامن والأمان والاستقرار والديمقراطية وحرية التعبير.

الانتخابات الرئاسية 2024

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت عن فتح مقرات اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وبدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت به قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات على مستوى الجمهورية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، والتي يبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.