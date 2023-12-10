في الساعات الأولى.. إقبال متزايد من المواطنين على اللجان الانتخابية بكفر الشيخ

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ إقبالا متزايدا من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، إذ قام المواطنين بالاصطفاف في طوابير أمام اللجان بشكل منظم، وذلك في الأماكن المخصصة للانتظار أمام اللجان الإنتخابية.

وأكد محمد هيبة، مواطن بكفر الشيخ، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه حرص على الذهاب إلى لجنته الانتخابية والإدلاء بصوته في الساعات الأولي من فتح اللجان وذلك خشية التكدس والزحام في منتصف اليوم أمام اللجان، مثنيا على تجهيزات المحافظة لأماكن انتظار مجهزة أمام اللجان من أجل جلوس المواطنين فيها خلال انتظار دورهم.

وانتظمت 14 لجنة عامة و508 مركز إنتخابى بـ 524 لجنة فرعية في فتح أبوابها بالموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لاستقبال ما يقرب من مليونى و339 ألفا و800 ناخب فى العرس الديمقراطى بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

فيما أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه يتابع عن كثب العملية الانتخابية ولاسيما تجهيزات أماكن إنتظار الناخبين وتجهيزها بالمقاعد اللازمة، ومراجعة أعمال الصيانة والتأكد من وجود حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق، ومكان مبيت التأمين، والإضاءة، ومصدر كهرباء احتياطى، وغيرها من الخدمات والتجهيزات، مشددًا على ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة خلال الانتخابات الرئاسية، قائلًا أن أبناء كفرالشيخ حريصون على وطنهم والنهوض به، وذلك لن يتم الا بالمشاركة الحقيقية فى الانتخابات الرئاسية والمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.



