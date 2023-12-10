" جايين نحافظ على بلدنا".. توافد المواطنين أمام لجنة الاقتراع بـ15 مايو (صور)

حرص عدد كبير من الناخبين، على الحضور في الساعات الباكرة أمام لجان الاقتراع بـ١٥ مايو رغم برودة الطقس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، للحفاظ على بلدهم.

حيث توافد عدد كبير من الناخبين، في أول أيام الانتخابات الرئاسية، أمام مقر لجان مدرسة طه حسين بمنطقة ١٥ مايو بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

