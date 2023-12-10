الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

" جايين نحافظ على بلدنا".. توافد المواطنين أمام لجنة الاقتراع بـ15 مايو (صور)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

حرص عدد كبير من الناخبين، على الحضور  في الساعات الباكرة أمام لجان الاقتراع بـ١٥ مايو رغم برودة الطقس للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، للحفاظ على بلدهم.

 

حيث توافد عدد كبير  من الناخبين، في أول أيام الانتخابات الرئاسية، أمام مقر  لجان مدرسة طه حسين   بمنطقة ١٥ مايو  بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

 

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.
 

 

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