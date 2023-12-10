مسيرة لأبناء مطروح للحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية (صور)

على أنغام الأغانى الوطنية نظم أبناء مطروح بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة 2024 وذلك أمام لجنة مجمع باحثة البادية بمدينة مرسى مطروح.



ورفعت المرأة المطروحية الإعلام مؤكدة على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.





الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024