الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "شماريخ" يواصل حصد الإيرادات.. ويقترب من المليون الخامس

شمايخ
شمايخ

واصل فيلم «شماريخ» بطولة الفنان آسر ياسين وعدد كبير من النجوم، تحطيم الأرقام القياسية في شباك التذاكر، خلال موسم الشتاء ونهاية العام، لليوم الثالث على التوالي، منذ بدء عرضه في دور العرض الخميس الماضي.

إيرادات فيلم شماريخ

واستطاع فيلم شماريخ أمس السبت أن يحقق إيرادات بقيمة 1.204.965 جنيها؛ لتصل كل إيرادات العمل خلال 3 ايام من العرض في مصر إلى 4.662.384 جنيها.

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

واحتفل مؤخرا أبطال وصناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات أكتوبر، وحضر من أبطاله كل من النجم آسر ياسين الذى حضر بصحبة زوجته، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة، كما حرص على الحضور وتهنئة أبطاله الفنان هشام ماجد والإعلامى رامى رضوان، السيناريست أحمد مراد.

وخلال الأيام الماضية تتحدث آسر ياسين عن دوره في الفيلم خلال حلقة من برنامج معكم منى الشاذلي، وقال: بكون مبسوط لما أدخل عمل واتعلم حاجة جديدة.. وفي الفيلم ده اتعلمت نوع من الرياضات القتالية كان نفسي اتعلمه من زمان.. وعمر استعان بمصمم فنون قتالية كوري أمريكي عشان تطلع المشاهد مظبوطة جدًا".

عن الفنان الراحل مصطفى درويش، قال متأثرًا: "العلاقة ما بينا تعدت علاقة الشغل.. كنا أصدقاء وهو فعلا من أجدع الناس اللي ممكن الواحد يقابلهم في حياته". 
 

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