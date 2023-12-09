السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فيلم "شماريخ" يقترب من المليون الرابع في يومين عرض

شماريخ
شماريخ

يواصل فيلم “شماريخ” للنجم آسر ياسين وأمينة خليل، النجاح الكبير منذ انطلاق بدء عرضه بدور السينما الخميس الماضي. 

وحقق فيلم شماريخ إيرادات جيدة جدا بالنسبة لباقي الأفلام المعروضة، حيث جني الفيلم أمس ايرادات قدرت بنحو 1.864.814 جنيهًا، بينما حقق أول أمس ايرادات بلغت 1.592.605 جنيهات، ليقترب الفيلم بذلك من تحقيق مليون الرابع في يومي عرض فقط. 

ويتصدر بذلك فيلم شماريخ قائمة إيرادات شباك التذاكر المصري ويليه في الترتيب فيلم بلوموندو لحسن الرداد والذي احتل المركز الثاني. 

فيلم شماريخ 

واحتفل مؤخرا أبطال وصناع فيلم "شماريخ" بالعرض الخاص للعمل فى إحدى سينمات أكتوبر، وحضر من أبطاله كل من النجم آسر ياسين الذى حضر بصحبة زوجته، وأمينة خليل، وآدم الشرقاوي، والمخرج عمرو سلامة، كما حرص على الحضور وتهنئة أبطاله الفنان هشام ماجد والإعلامى رامى رضوان، السيناريست أحمد مراد.

أبطال فيلم شماريخ 

فيلم "شماريخ" بطولة آسر ياسين أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، تدور أحداثه في إطار أكشن ومطاردات، حيث يحدث ظرف ما يجمع بطلى الفيلم ويجعلهم في خطر كبير فيتحدون لكيفية التخلص منه.

قصة فيلم شماريخ

وتدور أحداث فيلم “شماريخ” في إطار من الأكشن والمطاردات والتشويق والإثارة والرومانسية وتقوم فكرته على أن كثرة الضغوط تؤدى إلى الانفجار، وشخصيات الفيلم تربط بينها عدة عوامل قد تتسبب فى انفجار شىء ما.

وتجمع أحداث الفيلم قصة حب بين آسر ياسين وأمينة خليل، ويظهر آسر ياسين في دور رجل أعمال صاحب مصنع ألعاب نارية، وتلعب أمينة خليل دور فتاة تعمل في مكتب محاماة وتتعرض لموقف ما يجمعها بآسر ياسين ويعيشان في قصة حب وتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي أكشن. 

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