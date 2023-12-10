زحام أمام لجان المنوفية فى أول ساعات الانتخابات

فتحت لجان محافظة المنوفية أبوابها أمام الناخبين، وذلك في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وينتظر العديد من أهالي محافظة المنوفية أمام اللجان قبل فتح اللجان بساعة، وذلك لحرصهم على تأدية الواجب الوطني.

وأكدت مواطنة حرصت على الحضور باكرًا أنها أتت اليوم تغمرها الفرحة لأداء الاستحقاق الدستوري الذي سيكون صمام الأمان للحفاظ على مصرنا الحبيبة.

وأكد الحاج أحمد، عامل، أنه حضر قبل بداية فتح اللجان بساعة ونصف الساعة لانتخاب مرشحه المفضل.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 6 لجان لتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية والمحدد لها ثلاثة أيام، بدءًا من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر.