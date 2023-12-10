اليوم.. تسليم جوائز نوبل في أوسلو وستوكهولم عبر مراسم رسمية

اليوم سيجري تكريم الفائزين بجوائز نوبل لهذا العام بتسليمهم الجوائز عبر مراسم تجرى في كل من النرويج والسويد، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات في الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

الإيرانية نرجس محمدي

ويذكر أن ناشطة حقوق الإنسان الإيرانية نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام لهذا العام، لا تزال محتجزة في وطنها. وسينوب عن الناشطة،51 عاما، في أوسلو زوجها وابنيها.

وفازت نرجس محمدي بجائزة السلام لنضالها ضد اضطهاد المرأة في إيران وكفاحها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع.

ملك السويد كارل السادس عشر

وسيقوم ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف بتسليم جوائز نوبل للأدب والطب والفيزياء والكيمياء والاقتصاد في ستوكهولم.

وتبلغ قيمة كل جائزة هذا العام مليون دولار وتم الإعلان عن الفائزين في أكتوبر الماضي، ويجري تقديم الجوائز تقليديا في ذكرى وفاة مؤسس الجائزة ألفريد نوبل، وهو كيميائي سويدي حصل على ثروة هائلة من اختراعه للديناميت.

وفازت الأديبة سفيتلانا أليكسيفيتش من روسيا البيضاء بجائزة نوبل للآداب عن تصويرها قسوة الحياة في الاتحاد السوفيتي السابق. وفي أول بيان لها بعد الفوز بالجائزة شجبت التدخل الروسي في أوكرانيا ووصفته "بالغزو".

وفي ستوكهولم يتسلم الفائزون جوائزهم في قاعة للموسيقى قبل أن يحضروا مأدبة بمشاركة مجموعة من كبار الشخصيات ومن بينهم رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي.

العائلتين الملكيتين في النرويج والسويد

وشددت إجراءات الأمن هذا العام حول موقعي الاحتفال الذي دعي له أفراد من العائلتين الملكيتين في النرويج والسويد وكبار السياسيين بعد أن رفعت السويد مستوى الخطر الإرهابي الى أعلى مستوى عقب هجمات باريس.

حفل نوبل في مجلس بلدية أوسلو

وفي العام الماضي عطل متظاهر يرفع علما مكسيكيًا حفل نوبل في مجلس بلدية أوسلو حين كانت الباكستانية مالالا يوسفزي والهندي كايلاش ساتيارتي يتسلمان جائزة نوبل للسلام. ولم يكن المحتج مدعوا إلى الحفل لكنه تمكن من تجاوز نقاط التفتيش الأمنية.