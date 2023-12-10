الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

67 مليون شخص له حق التصويت …الفرنسية: المصريون يتوجهون لصناديق الأقتراع لاختيار الرئيس القادم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، الضوء على الانتخابات الرئاسية التي يبدأ التصويت لها اليوم الأحد والتي تشهد اقبالًا كثيفًا من المصريين.

المصريون يدلون بأصواتهم 

وقالت الوكالة الفرنسية: يتوجه المصريون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات خيمت عليها الحرب في غزة.
وسيتم التصويت من الأحد إلى الثلاثاء، بين الساعة 9:00 صباحًا و09:00 مساءً (0700-1900 بتوقيت جرينتش) كل يوم، على أن تعلن النتائج الرسمية في 18 ديسمبر.

وقالت الوكالة: ويحق لنحو 67 مليون شخص التصويت، وستتجه كل الأنظار إلى نسبة المشاركة بعد أن شهدت الانتخابات السابقة المتعاقبة انخفاض معدلات المشاركة.

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المرشحون لانتخابات الرئاسة 

وقالت الوكالة يتنافس في الانتخابات عددا من المرشحون مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووالمرشحون الثلاثة الآخرون جميعهم غير معروفين نسبيًا بين الجمهور: فريد زهران، زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي المصري ذي الميول اليسارية؛ وعبد السند اليمامة، من حزب الوفد،  وحازم عمر، من حزب الشعب الجمهوري.

وتنطلق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

اعرف لجنتك

 و يمكن للناخبين الحصول على مكان لجنتهم الانتخابية  في الانتخابات الرئاسية باستخدام الرقم القومي مجانًا من خلال زيارة رابط اللجنة الانتخابية من هنـــــــــــا.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

67 مليون شخص المصريون صناديق الاقتراع إغلاق صناديق الاقتراع تأمين صناديق الاقتراع

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