الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حلمى النمنم يكشف لـ"الشاهد" سر عدم الإنجاز فى ملف تجديد الخطاب الدينى

حلمى النمنم
حلمى النمنم

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، سر عدم الإنجاز في ملف تجديد الخطاب الديني، رغم إلحاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف.

وقال "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أن هناك أطرافًا تتخوف من الجماعات المتشددة، ويوجد تيار يرى أنه لا يجب أن نقطع الشعرة مع التيارات المتشددة مثل أن تهاجم سيد قطب، ولكن لا تهاجم حسن البنا.

وأكد أن هذا التيار موجود بالبلد ولابد من الحوار معه والوصول لصيغة ما لأننا نرى التحديات في العالم ولابد أن نكون على قدر هذه التحديات.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

حلمي النمنم عدم الإنجاز ملف تجديد الخطاب الديني الرئيس عبدالفتاح السيسي الجماعات المتشددة التحديات

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